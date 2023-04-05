Нутрициолог перечислила напитки, которые опасно пить натощак

Фото: 123RF/serezniy

Алкоголь, кофе, горячий чай, газированные и сладкие напитки опасно употреблять на голодный желудок. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Кристина Виноградова.

По ее словам, употребление алкоголя натощак приводит к раздражению слизистой желудка. Если распитие происходит часто, на стенках могут появиться эрозии, и есть риск развития гастрита и язвы, предупредила Виноградова.

Также на голодный желудок не стоит пить кофе. Так как это горький напиток, он раздражает оболочку желудочно-кишечного тракта, предупредила нутрициолог. Особенно это должны учитывать те, у кого есть заболевания, связанные с воспалением слизистых ЖКТ, например гастрит и дуоденит.





Кристина Виноградова нутрициолог Навредить здоровью ЖКТ может частое употребление натощак газировки, горячего чая, кислых фруктовых и ягодных соков. Если добавляете по утрам в напиток или воду лимон, то лучше всего совсем небольшой ломтик.

Натощак вредно пить любые сладкие напитки, продолжила Виноградова. Это связано с тем, что они вызывают сильный всплеск глюкозы. "Со временем это может привести к инсулинорезистентности. Это дорога в сторону сахарного диабета второго типа", – обратила внимание Виноградова.

По ее словам, на голодный желудок можно пить травяные чаи, а лучше всего – обычную воду. Особенно это касается утра, когда организм находится в состоянии легкого обезвоживания, добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог, завотделением лечебного питания Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами президента РФ Егана Королева рассказала, что березовый сок противопоказан людям с аллергией на пыльцу. Также нежелательно пить его пациентам с сахарным диабетом.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!