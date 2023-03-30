Врач предупредила об опасности черного чая для пожилых

Фото: depositphotos/IgorKlimov

Крепкий черный чай повышает давление и может вызвать изжогу у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"В связи с высоким содержанием кофеина крепкий черный чай может тонизировать и немного повышать давление. Для человека в возрасте, у которого есть гипертония, даже небольшое повышение давления уже имеет значение", – отметила эксперт.

Кроме того, у пожилых людей часто встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Крепкий черный чай способен их усугублять, предупредила Аплетаева.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Крепко заваренный черный чай может раздражать желудок, если есть гастрит или какие-то другие подобные заболевания. Напиток способен вызывать неприятные ощущения, например изжогу. Это тоже то, что вполне может присутствовать и у пожилого человека.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какой шоколад можно есть возрастной категории граждан. По словам эксперта, речь идет о натуральном продукте без добавления сахара либо с сахарозаменителем. Пожилым людям рекомендуется употреблять не более 50 граммов такого лакомства в день. При этом из рациона следует исключить шоколад, в составе которого присутствует сахар.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!