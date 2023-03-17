Врач рассказал, какой шоколад можно есть в пожилом возрасте

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Шоколад без сахара считается наиболее полезным, поэтому его можно есть в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.



"Если это продукт без сахара, с сахарозаменителем, либо натуральный, хороший шоколад, то пожилым можно есть порядка 50 граммов в день", – говорит эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог В шоколаде содержатся флавоноиды и полезные жиры за счет масла какао. Это оказывает на организм омолаживающее, противовоспалительное действие.

При этом шоколад с большим количеством сахара может негативно влиять на здоровье возрастной категории граждан. Такой продукт лучше не употреблять, подчеркнул диетолог.

"Если это шоколад с сахаром, то лучше вообще его не есть, в самом крайнем случае – граммов пять. Сахар у пожилых нарушает обмен веществ, способствует развитию диабета, ухудшает течение атеросклероза и ускоряет старение", – заключил Гинзбург.

Ранее был назван сухофрукт, который считается наиболее полезным для возрастной категории граждан. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, это курага. Благодаря содержанию бета-каротина и калия она благотворно влияет на иммунитет, а также способствует укреплению сердечной мышцы. Кроме того, курага улучшает работу кишечника за счет имеющейся в ней клетчатки.



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