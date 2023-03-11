Диетолог назвала самый полезный сухофрукт для пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Курага является самым полезным сухофруктом для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В кураге содержится достаточно много бета-каротина, который является предшественником витамина A.

"Бета-каротин необходим для нормальной работы зрения, роста новых тканей. Он нужен для иммунной системы, обновления кожи и слизистой", – пояснила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Курага содержит много калия. Он выводит излишки жидкости из организма, укрепляет сердечную мышцу. Калий совершенно необходим всем пожилым, поскольку с возрастом сердце слабеет. Плюс он понижает давление.

Также курага – хороший источник клетчатки, которая улучшает работу кишечника.

"Очень многие с возрастом недоедают клетчатки. Клетчатка – это регулярный стул, нормальный пищевой комок и корм для нашего полезного микробиома. Она нужна для хорошего пищеварения. Здоровый кишечник – это наша иммунная и нервная системы, это все наши метаболические процессы", – подчеркнула эксперт.

Ранее пожилым россиянам напомнили о пользе употребления куриных яиц. В этом продукте содержится полноценный белок, который является строительным материалом для организма. В частности, он помогает на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации. Кроме того, в яичном желтке присутствуют жиры. Они полезные для работы головного мозга.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!