Диетолог рассказала о неожиданной пользе красной рыбы для пожилых людей

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Регулярное употребление красной рыбы снизит риск возрастных изменений зрения, а также поможет в профилактике дегенеративных заболеваний головного мозга и остеопороза у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Эксперт отметила, что в красной рыбе содержится большое количество полезных омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить риск развития возрастных изменений зрения.



(участок наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. – Прим. ред.) .

Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Проводились исследования на достаточно больших группах людей, участвовали несколько десятков тысяч человек. Выяснилось, что омега-3 снижает риск раннего наступления дегенерации желтого пятна

"Омега-3 также помогает в профилактике нейродегенеративных заболеваний головного мозга. Это маразм, Альцгеймер, Паркинсон. Еще омега-3 снижает плохой холестерин", – говорит Марина Макиша.

Также в красный рыбе присутствует большое количество витаминов. "Она содержит витамин B12, который участвует в кроветворении. Еще витамин D, который необходим для того, чтобы нормально усваивался кальций. Это профилактика остеопороза, с которым все люди старшего возраста рано или поздно столкнутся", – пояснила специалист.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов В красной рыбе есть небольшое количество витамина A. Он является мощным антиоксидантом и нужен для процессов регенерации кожи, а также для поддержания нормальной эластичности сосудов.

Кроме того, красная рыба – это хороший источник легкоусвояемого белка.

"Рыба усваивается лучше, чем мясо. Она легче переваривается. Это важно для пожилых людей, так как с возрастом активность пищеварительных ферментов снижается. Поэтому мы рекомендуем пожилым обращать внимание в первую очередь на более легкие виды белка", – отметила специалист.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Людям старшего возраста рекомендуется употреблять красную рыбу регулярно. Нужно съедать где-то три порции в неделю. Средний вес порции – примерно 150 граммов. Этого количества будет достаточно для профилактики разных заболеваний.

Ранее были названы самые полезные виды сыра для возрастной категории граждан. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, речь идет про творожные и рассольные сорта. Эти продукты считаются предпочтительными, поскольку в их составе меньше жира и соли, способных нанести вред организму.



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