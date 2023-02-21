18:36Общество
Диетолог рассказала о неожиданной пользе красной рыбы для пожилых людей
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Регулярное употребление красной рыбы снизит риск возрастных изменений зрения, а также поможет в профилактике дегенеративных заболеваний головного мозга и остеопороза у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
Эксперт отметила, что в красной рыбе содержится большое количество полезных омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить риск развития возрастных изменений зрения.
"Омега-3 также помогает в профилактике нейродегенеративных заболеваний головного мозга. Это маразм, Альцгеймер, Паркинсон. Еще омега-3 снижает плохой холестерин", – говорит Марина Макиша.
Также в красный рыбе присутствует большое количество витаминов. "Она содержит витамин B12, который участвует в кроветворении. Еще витамин D, который необходим для того, чтобы нормально усваивался кальций. Это профилактика остеопороза, с которым все люди старшего возраста рано или поздно столкнутся", – пояснила специалист.
Кроме того, красная рыба – это хороший источник легкоусвояемого белка.
"Рыба усваивается лучше, чем мясо. Она легче переваривается. Это важно для пожилых людей, так как с возрастом активность пищеварительных ферментов снижается. Поэтому мы рекомендуем пожилым обращать внимание в первую очередь на более легкие виды белка", – отметила специалист.
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