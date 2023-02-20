100-летняя женщина рассказала о лучшем напитке для долголетия

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Жительница Великобритании Винни Тигвелл отпраздновала 100-летие и рассказала, в чем кроется секрет ее долголетия. Об этом сообщает In Your Area.

14 февраля она отметила свой юбилей. Поздравить женщину в пансионат Winchcombe Place в городе Ньюбери пришли ее близкие люди. Долгожительница долгое время работала в одном из популярных торговых центров, в 1980 году вышла на пенсию и стала руководить чайным баром в здании суда Западного Беркшира. Известно, что прибыль от работы она отправляла на благотворительность.

По словам Тигвелл, лучшим напитком для долголетия является чай.

"Побольше чая и смеха!" – заявила она.

Во время празднования юбилея повар пансионата подал специальный напиток. Поздравить Тигвелл со 100-летием пришли не только родственники, но и мэр Ньюбери Гэри Норман.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что продолжительность жизни помогут увеличить постоянные тренировки, ежегодные обследования, бережное отношение к зрению и минимальное число быстрых углеводов. Она также посоветовала давать себе умеренные кардионагрузки.

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