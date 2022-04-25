В Минздраве рассказали, какие продукты продлевают жизнь

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Главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала Москве 24, что употребление овощей, фруктов и соблюдение средиземноморской диеты продлевает жизнь человека.
По словам эксперта, важно, чтобы питание было сбалансированным. "Не нужно переедать, следует контролировать массу тела. Как правило, долгожители очень стройные", – отмечает специалист.
Соль и легкоусвояемые углеводы, такие как конфеты, пирожные и сладкие напитки, специалист советует ограничить. Кроме того, следует есть меньше консервированного и копченого, добавляет гериатр. Однако правильное питание – не единственный способ замедлить старение организма. Важно также быть физически активным человеком, заключила Ткачева.
Ранее были названы продукты, употребление которых способно привести к тому, что организм состарится на 10 лет раньше положенного. В частности, речь идет о полуфабрикатах, поскольку они содержат рафинированные углеводы, вредные вещества, опасные жиры и сахар.
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