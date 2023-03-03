Диетолог рассказала о пользе куриных яиц для пожилых

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Куриные яйца помогут пожилым людям поддержать мышечную массу и когнитивные функции, а также укрепят иммунитет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Яйца содержат полноценный белок, который строит в нашем организме каждую клетку, клеточную мембрану, гормоны, ферменты, поддерживает все биохимические процессы", – пояснила специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Белок обновляет организм, дает возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации, обновления. Белок – это мышечная масса и сила.

В желтке куриного яйца содержатся жиры, которые будут полезны для работы мозга, а также витамины A, D и E.

"Витамины – это наш иммунитет. Иммуноглобулины формируются при участии жирорастворимых витаминов (к ним, в частности, относятся A, D и E. – Прим. ред.)", – говорит терапевт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Жир на треть представлен в мозговой ткани. Он входит в состав клеточных мембран. Если в рационе не будет жира, это может отразиться на состоянии когнитивной функции.

Пожилым людям рекомендуется употреблять не более двух яиц в день, чтобы получить всю необходимую пользу. Однако стоит учитывать, что в отдельных случаях возможна индивидуальная непереносимость продукта.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях злоупотребления яйцами. По словам врача-диетолога, гастроэнтеролога Нурии Диановой, они обладают желчегонным эффектом. Таким образом, при переедании у человека может возникнуть приступ желчной колики. Также при чрезмерном употреблении этого продукта организм получает много холестерина, что нежелательно при гипертонии и нарушениях липидного обмена.



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