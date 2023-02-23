Врач рассказала об опасных последствиях чрезмерного потребления яиц

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Чрезмерное потребление яиц может вызвать приступы желчной колики. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.



(Нарушение своевременного и равномерного отделения желчи в кишечник. – Прим.ред). То есть болевые ощущения в правом боку.

Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Яйца обладают желчегонным эффектом. Если съесть их много, могут быть приступы желчной колики и дискинезия желчевыводящих путейТо есть болевые ощущения в правом боку.

С подобной проблемой могут столкнуться те, у кого имеются фоновые заболевания, например хронический холецистит, и нет режима питания. Помимо того, гастроэнтеролог отметила, что при чрезмерном потреблении яиц в организм поступает много холестерина и жиров, что нежелательно при определенных недугах.

"Тем, кто имеет проблемы с нарушенным липидным профилем и у кого гипертоническая болезнь, рекомендуют все-таки диету, где преобладают растительные жиры и умеренное потребление животных жиров, которые содержат холестерин. Есть определенные ограничения в основном для заболеваний сердца. Если липидный профиль нарушен, не надо есть очень много яиц", – объясняет Дианова.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Женщинам лучше есть по одному яйцу три раза в неделю. Мужчинам при большом весе допускается два яйца. Также не чаще чем три раза в неделю. Должно быть разнообразие, присутствие других продуктов.

"Какой смысл употреблять один и тот же продукт каждый день? У вас тогда не будет разнообразия. Есть и другие источники белка. Яйца можно употреблять каждый день, если соблюдать ту же норму, но при этом вы себя лишаете других продуктов. Зачем?" – отметила гастроэнтеролог.

Ранее россиян предостерегли от регулярного употребление колбасы. В этом лакомстве содержатся в основном белки и жиры. Если употреблять его слишком часто, то можно выйти за пределы нормы по калориям для организма. В результате произойдет набор лишнего веска, который всегда несет за собой проблемы со здоровьем.



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