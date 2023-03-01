Эндокринолог объяснила, сколько кальция в день нужно потреблять для силы мышц в старости

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Дополнительный прием витамина D и кальция поможет уменьшить риск возрастной саркопении. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Юлию Онучину.

"В некоторых зарубежных исследованиях показано, что добавление к питанию витамина D вместе с препаратом кальция дозой 1 000 миллиграмм в сутки в течение 12 месяцев увеличивает мышечную силу и улучшает показатели равновесия, следовательно, снижает риск падений пожилых людей", – указала она.

Специалист объяснила, что мышечная масса, силы и функции меняются в течение многих лет, поэтому следует принимать меры раньше. По словам эксперта, в среднем возрасте необходимо начинать контролировать содержание витамина D в плазме крови.

"Наряду с эффективными регулярными физическими нагрузками для пациентов с саркопенией важно рациональное питание и достаточное потребление белка", – добавила она.

Онучина подчеркнула, что также стоит обращать внимание на уровень холестерина, липидов и глюкозы в крови.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что одышка у возрастной категории граждан может указывать на сердечную недостаточность, проблемы с легкими, а также другие недуги. Поскольку причин у одышки может быть несколько, при ее появлении Чернышова посоветовала обратиться к врачу. Он поможет выяснить, с чем связан дискомфорт.

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