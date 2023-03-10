Диетолог назвала лучший весенний напиток для пожилых людей

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Отвар шиповника укрепляет сосуды и иммунитет, а также понижает давление, поэтому является лучшим весенним напитком для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, в шиповнике содержится большое количество витамина C, который полезен для иммунной системы в весенний период.

"У пожилых людей иммунная система находится не в очень хорошем состоянии. Весной активизируются вирусы, бактерии и так далее. Известно, что пожилые быстрее заражаются, более подвержены различным заболеваниям. Так что витамин C им необходим", – отметила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Витамин C также нужен для укрепления сосудов. Часто бывает, что в пожилом возрасте начинают страдать клапаны. Появляется венозная недостаточность, тромбофлебит.

Кроме того, в шиповнике много витамина A. Он помогает слизистым обновляться и также укрепляет иммунитет. Вместе с тем отвар шиповника обладает мочегонным действием, добавила врач.

"У пожилых очень часто бывает повышенное давление. Шиповник гораздо мягче, чем диуретики. Он как бы понижает давление естественным путем", – подчеркнула Соломатина.

Диетолог посоветовала выпивать по стакану отвара шиповника в день, чтобы получить от напитка всю пользу.

Ранее были названы продукты, которые помогут поддержать хорошее зрение в пожилом возрасте. В частности, рекомендуется включать в свой рацион богатую магнием пищу. К ней относятся гречка, морковь, шпинат, бананы, клубника, малина, ежевика и абрикосы. Употребление этих продуктов будет благотворно влиять на глазные мышцы. Кроме того, стоит обратить внимание на красный виноград, в котором содержится кверцетин. Последний помогает восстанавливаться сосудам и капиллярам, представленным в большом количестве в глазах.



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