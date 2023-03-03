17:32Общество
Диетолог назвала лучшие продукты для зрения пожилых людей
Фото: depositphotos/elenathewise
Гречка, морковь и красный виноград являются лучшими продуктами для зрения пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
"Нужно понимать, как устроено наше зрение и почему оно снижается. С возрастом наша костная система как бы усыхает и череп сжимается. Из-за этого идет постоянное усугубление давления на само глазное яблоко. Плюс перенапряжение мышц, которые держат это глазное яблоко, с возрастом тоже портит зрение", – объясняет специалист.
Также рекомендуется обратить внимание на продукты с содержанием кверцетина. С возрастом ухудшается работа сосудов. Причин может быть много – это и питание, и образ жизни.
"Поэтому необходимо включать в рацион кверцетин, чтобы помогать восстанавливаться не только сосудам, но и капиллярам. В глазах очень много маленьких сосудов", – отметила Анжелика Дюваль.
Чуть меньше кверцетина содержится в спарже, гречке, а также черном и зеленом чае, заключила специалист.
Ранее пожилым россиянам рассказали, как сохранить зрение. Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков пояснил, что многие глазные заболевания начинаются без каких-либо симптомов. Поэтому в целях профилактики необходимо обязательно ежегодно проходить обследование. Таким образом, даже если недуг появится, врач сможет выявить его на ранних стадиях.
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