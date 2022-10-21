Офтальмолог рассказал, как сохранить хорошее зрение в пожилом возрасте

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в разговоре с Москвой 24 посоветовал пожилым людям ежегодно проходить обследования, чтобы вовремя распознать проблемы со зрением.

"Золотое правило – это ежегодное обследование у офтальмолога даже при полном здоровье глаз", – подчеркнул специалист.

По его словам, в пожилом возрасте очень важна профилактика, так как многие заболевания глаз начинаются бессимптомно. Они проявляются снижением зрения уже на той стадии, когда лечить недуг поздно и можно только затормозить его.





Вячеслав Куренков врач-офтальмолог Если пациенты регулярно обращаются к офтальмологу, то мы можем выявлять на ранних стадиях заболевание и сохранять высокое зрение на долгие годы.

Если у человека уже есть какие-либо проблемы со зрением, то режим посещения врача определяется для каждого пациента индивидуально, уточнил Куренков. По его мнению, упражнения для глаз могут быть малоэффективны для пожилых людей.

"Все упражнения для здоровья глаз относятся несколько к другим состояниям, а мы сейчас говорим о тех болезнях, которые возникают после 40–50 лет, в более старшем возрасте", – объяснил специалист.





Вячеслав Куренков врач-офтальмолог Это глаукома, катаракта, макулодистрофия (поражение сетчатки глаза и нарушение центрального зрения. – Прим. ред.), другие заболевания на глазном дне. Плюс проявление таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другие состояния, которые нередко встречаются у пожилых людей.

Ранее россиянам назвали полезные для зрения продукты. По словам нутрициолога Анны Павлычевой, это, в частности, пища, богатая витамином А, так как он принимает непосредственное участие в синтезе основных зрительных пигментов. Речь идет о говяжьей печени, красной икре и яйцах. Также полезны для глаз морковь, абрикосы, тыква, перец и батат, поскольку в них присутствует бета-каротин.

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