Офтальмолог рассказала, почему болят глаза из-за использования гаджетов

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Глаза у человека могут болеть после, в процессе использования гаджетов (смартфонов, компьютеров) из-за истончения слезной пленки и последующего синдрома "сухого глаза". Об этом "Газете.ру" рассказала врач-офтальмолог Клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Натия Дедиашвили.

Синдром "сухого глаза" возникает из-за нестабильности слезной пленки. Ее состояние в свою очередь зависит от частоты морганий. По словам врача, во время использования гаджетов человек моргает в 3 раза меньше. Это вызывает раздражение.

"Кроме того, длительное использование монитора оказывает влияние на работу желез, которые вырабатывают секрет слезной пленки, что также снижает ее качество и стабильность", – объяснила эксперт.

Работающим за компьютером Дедиашвили посоветовала увлажнять воздух в помещении, а также отвлекаться от монитора каждые 20 минут.

До этого врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что курение может стать причиной развития катаракты и глаукомы в более раннем возрасте.

Кроме того, из-за курения у человека может усилиться уже имеющаяся ишемическая болезнь глаза. Вредная привычка усугубляет недуг, возникает спазм сосудов, и само заболевание проходит достаточно тяжело, предупредила врач.

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