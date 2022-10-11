Офтальмолог раскрыла, почему сосуды в глазах могут лопнуть

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Сосуды в глазах могут лопнуть из-за авитаминоза или повышенного артериального давления, считает офтальмолог, доктор медицинских наук Елизавета Полунина. Она рассказала о факторах, которые могут стать причиной подобного явления.

По ее словам, сосуды в глазах лопаются из-за состояния после перенесенной вирусной инфекции, например коронавируса. Помимо этого, причиной может стать повышенная нагрузка на зрение.

Полунина подчеркнула, что при сильном кровоизлиянии следует незамедлительно обратиться к профильному специалисту и сдать анализы. Благодаря этому врачи смогут определить, как быстро у пациента происходит свертывание крови.

"Несмотря на то что лопнувший в глазу сосуд сразу бросается в глаза, это состояние не является опасным для организма, однако, для того чтобы не пропустить причины его возникновения, нужно оценить состояние сосудов на глазном дне и исключить другие патологии", – отметила Полунина в беседе с "Газетой.ру".

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что возраст может оказать влияние на цвет радужки глаза, это связано с обеднением пигментации. По словам специалиста, карий цвет глаз является проявлением высокого показателя пигментов, а серо-голубой говорит о его недостатке. Кроме того, радужка может выцветать.

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