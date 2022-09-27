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Офтальмолог рассказала, чем опасен синдром сухого глаза

Слез не надо? Почему синдром сухого глаза нельзя игнорировать
общество

От синдрома сухого глаза страдает немало людей. При этом далеко не все придают ему серьезное значение. В то же время, по словам специалистов, синдром – полноценное заболевание, способное прогрессировать. Рассказываем, чем опасна сухость в глазах и как не допустить осложнений.

Как распознать синдром?

Фото: depositphotos/luckybusiness

От пересыхания, а также повреждения пылью, микроорганизмами и прочим наши глаза защищает слезная жидкость. Если она вдруг начинает очень быстро испаряться или снижается ее выработка, развивается синдром сухого глаза. Об этом Москве 24 рассказала врач-офтальмолог Юлия Скрипник.

Человек чувствует сухость и жжение в глазах, кажется, что в них попал песок или другое инородное тело. Неприятные симптомы могут усиливаться в течение дня. Также часто появляется чувствительность к свету, покраснение, размытое зрение, особенно при чтении.

"А еще, как ни странно, при синдроме сухого глаза бывает активное слезотечение. Эти слезы – защитная реакция организма в ответ на сухость. Но они не могут решить проблему, потому что отличаются по составу от слезной жидкости и не имеют смазывающих свойств", – отметила врач.

При появлении признаков заболевания важно сразу обратиться к офтальмологу и начать лечение.

Игнорировать неприятные симптомы и надеяться, что все пройдет само собой, опасно. Синдром сухого глаза со временем провоцирует различные осложнения, которые могут привести к ухудшению зрения.
Юлия Скрипник
врач-офтальмолог

К тому же синдром иногда сигнализирует о наличии других патологий. Заболевание может быть вызвано хроническим конъюнктивитом, нейропаралитическим кератитом, дисфункциями слезной железы и так далее.

Кто рискует?

Фото: depositphotos/odua

Развитие синдрома сухого глаза может спровоцировать много разных причин. В группе риска – люди за 50, потому что с возрастом железы, продуцирующие слезный секрет, начинают хуже работать. При этом чаще с заболеванием сталкиваются женщины, особенно в период менопаузы, пояснила эксперт.

Страдают от сухости в глазах и офисные сотрудники, которые много времени проводят за компьютером.

В целом вся зрительная нагрузка, из-за которой человек мало моргает, – просмотр телевизора, игры в планшет, чтение и так далее – приводит к быстрому испарению слезы с поверхности глаза и развитию синдрома.
Юлия Скрипник
врач-офтальмолог

Также в группе риска люди, которые носят контактные линзы (чаще всего с проблемой сталкиваются те, кто не соблюдает правила их использования).

Еще сухость в глазах возникает из-за приема лекарств, добавила Скрипник. Такой побочный эффект могут дать, например, антигистаминные и мочегонные препараты, средства для лечения гипертонии, антидепрессанты и оральные контрацептивы.

Как спасти зрение?

Фото: depositphotos/racorn

Для профилактики офтальмолог посоветовала чаще давать глазам отдых. Каждые 20 минут хотя бы ненадолго отрывайтесь от монитора или книги.

"В период отопительного сезона пользуйтесь увлажнителем воздуха. А вот в помещении с кондиционером старайтесь находиться реже. Так же как и на улице в ветреную погоду", – отметила врач.

По ее словам, важно соблюдать питьевой режим, потому что обезвоживание тоже провоцирует синдром сухого глаза. А еще причиной может стать недостаток витамина А или жирных кислот омега-3. Поэтому в рационе должны быть морковь, брокколи, печень, рыба, грецкие орехи и растительные масла.

Что касается лечения, то самый популярный способ – это капли на основе искусственной слезы. Но важно, чтобы их назначил именно врач, учитывая степень тяжести заболевания и другие особенности организма.

Неправильно подобранные капли, еще и содержащие консерванты, могут только усугубить ситуацию.
Юлия Скрипник
врач-офтальмолог

Скрипник подчеркнула, что при тяжелых формах заболевания врач может также прописать прием лекарств или даже порекомендовать хирургическое лечение.

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Трошина Любовь

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