Врач назвал полезные для зрения продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 рассказал, что для поддержания зрения нужно есть продукты, в которых содержатся витамины A, C, омега-3 жирные кислоты и лютеин.

14 октября отмечают Всемирный день зрения, который координируется Международным агентством по профилактике слепоты. Дата призвана привлечь внимание людей к глобальной проблеме нарушения зрения и слепоты.

"Если брать самый известный витамин A – это, конечно, морковка. Наверное, самый популярный продукт, который полезен. Кроме того, еще болгарский перец, яйца – в них также содержится витамин A. Печень из животных продуктов, капусту можно сюда отнести. В принципе, любую зелень", – говорит Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Это омега-3, любые жирные продукты растительного происхождения: орехи, растительные масла. Предпочтительно нерафинированные, потому что в этом случае лучше всего сохраняются витамины, в том числе A и E.

Помогут сохранить зрение и жирные сорта рыбы. "Чем более жирная рыба, тем больше в ней содержится омеги-3. Соответственно, это лосось, кижуч. Либо жирные, либо средней жирности сорта рыбы. Треска в этом случае нам подойдет чуть меньше, но это не значит, что эта рыба менее полезна", – объясняет диетолог.

Врач советует обратить внимание и на продукты, в которых содержится витамин C. "Это цитрусовые, шиповник можно взять, киви. Кстати, киви, за счет того, что там содержится лютеин, также крайне полезно для зрения", – говорит Арзамасцев.

Для поддержания необходимого уровня витаминов в организме, которые помогут зрению не упасть еще больше, врач советует есть один-два фрукта или овоща в день.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог Здесь норма зависит не только от проблем со зрением, а еще и от других особенностей организма: это физические нагрузки, наличие или отсутствие избыточного веса. Но в целом употреблять можно по одному-двум любым из перечисленных фруктов или овощей в день, в принципе, этого будет достаточно.

При этом, по словам специалиста, даже если в определенном продукте содержится нужный витамин, употреблять его постоянно в пищу не стоит. Это может нанести вред здоровью, указал диетолог. Поэтому Арзамасцев советует разнообразить рацион.

"То есть не делать упор исключительно, скажем, на болгарский перец. Следует разбавлять его, например, огурцами или помидорами, чтобы рацион всегда был разнообразным и не состоял исключительно из одного продукта", – рекомендует диетолог.

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