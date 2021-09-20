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Общество

20 сентября, 21:26

Врач назвала причины для срочного обращения к офтальмологу

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-офтальмолог Екатерина Горностаева рассказала, что причинами для обращения к офтальмологу являются боль и дискомфорт в глазах, повышенная слезливость, выделения, нарушение зрения и подвижности глаз. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Ощущение боли, дискомфорта в глазах или около глазного яблока – один из первых и распространенных симптомов глазных болезней. Такой симптом не только доставляет неприятные ощущения, мешает жить обычной жизнью, но и может сигнализировать о серьезных проблемах со зрением. Терпеть боль и оттягивать поход к специалисту не стоит, ведь зрение – это очень важный орган в человеческом организме", – сказала врач.

Она также указала на важность таких симптомов, как непроходящая краснота глаз и слизисто-гнойные выделения. Это должно насторожить человека и побудить посетить врача.

"Еще одной причиной записаться на консультацию к офтальмологу является ухудшение зрения. Такой симптом может мешать вам работать, заниматься бытовыми делами. Даже прогулка на улице может оказаться тяжелой нагрузкой для глаз", – добавила Горностаева.

Кроме того, обратиться в поликлинику стоит при нарушении подвижности глазных яблок, подчеркнула специалист.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как можно улучшить свое состояние в осенний период. Она посоветовала тренировать сосуды и принимать контрастный душ.

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