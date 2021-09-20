Эксперт назвала пять продуктов, сокращающих продолжительность жизни

Фото: Depositphotos/AndreySt

Диетолог клиники Майо, доктор медицины Кэтрин Зерацки рассказала, что продукты с высокой степенью обработки могут навредить здоровью и долголетию. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист считает, что такая пища более калорийна и содержит меньше питательных веществ. Среди таких продуктов оказались:

полуфабрикаты,

купленный в магазине хлеб,

готовые обеды,

другие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленных сахаров.

бекона,

колбасы,

ветчины,

мясных деликатесов,

консервов,

вяленого мяса.

Зерацки отметила, что для сохранения здоровья и долгих лет жизни, необходимо отказаться от:Она также добавила, что стоит отказаться от употребления жареной пищи, не стоит употреблять продукты с высоким содержанием сахара. Лучше всего заменить продукты с кукурузным сиропом на подсластители из сиропа агавы или финикового дерева.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 сообщил, какой сок может сильно навредить здоровью. Он считает, что необходимо отказаться от ненатуральных соков с большим количеством глюкозы.

