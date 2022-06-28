Офтальмолог рассказала о смертельной опасности дискомфорта в глазах

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Офтальмолог Анна Легконогова рассказала Москве 24, что дискомфорт в глазах, который со временем не проходит, может являться симптомом опасного для жизни заболевания. По ее словам, в этом случае нужно немедленно обратиться к врачу.

"Неприятные ощущения могут сигнализировать о развитии заболеваний, способных привести к потере зрения, а в некоторых случаях – и к смерти человека", – предупредила специалист.

Например, отек и сильное покраснение век бывает симптомом различных воспалительных заболеваний тканей и органов самой глазницы. В этом случае врач должен срочно диагностировать причину дискомфорта.





Анна Легконогова офтальмолог Если есть заболевания глазницы, их необходимо лечить в стационаре. Воспалительный процесс может перейти на ткани и оболочки головного мозга, а это будет угрожать жизни пациента.

Выраженную красноту глаз и появление выделений из них могут вызывать воспалительные заболевания с развитием острого конъюнктивита. Он, в свою очередь, опасен из-за возможных осложнений: иридоциклита (воспаление радужной и средней оболочек глаза), кератита (воспаление роговицы глаза), эндофтальмита (воспаление внутренней полости глаза) и других.

Также не стоит долго терпеть и боль в глазах: острую, ноющую, режущую или тупую. Возникнуть она может опять же при иридоциклите и кератите, а также из-за острого приступа закрытоугольной глаукомы и травмы. В этих случаях, если вовремя не начать лечение, можно ослепнуть, предупредила врач.





Анна Легконогова офтальмолог Обращаться за медицинской помощью важно, когда чувствуете – что-то попало в глаз, но достать ничего не получается. Если инородное тело будет долго находиться в нем, это может привести к серьезным воспалительным осложнениям и помутнению оптических сред глаза. Врач должен срочно извлечь инородное тело и назначить антибактериальную терапию.

Иногда в глазах могут возникать искры, вспышки, молнии, симптом "плавающих помутнений". Причина таких жалоб – заболевания сетчатки: дегенеративные, воспалительные или сосудистые.

Особую опасность представляют дегенеративные болезни, в результате которых может произойти периферический разрыв, опасный развитием отслойки сетчатки. В этом случае, скорее всего, понадобится хирургический метод лечения. Если терапию вовремя не пройти, можно ослепнуть.



Еще один неприятный симптом – это частичная неспособность видеть (выпадение полей зрения). Причиной могут быть не только глазные недуги, но и серьезные неврологические заболевания. Например, инсульт или онкология головного мозга.

Врач также напомнила, что привести к потере зрения способен и любой удар по глазу. Поэтому очень важно сразу после ушиба обследоваться у офтальмолога. При травматическом повреждении есть риск разрыва оболочек глаза, развития отслойки сетчатки, травмы сосудистой оболочки с возникновением кровоизлияния. В таких случаях требуется своевременное лазерное или хирургическое вмешательство.

Ранее врач-психиатр, руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Сергей Поздняков рассказал, что иногда снижение остроты зрения может говорить о наличии у человека депрессии. Поэтому, если в ходе обследования офтальмолог не нашел причин, по которым зрение ухудшилось, есть смысл обратиться к психиатру.