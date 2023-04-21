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Общество

Врач предупредила об опасности употребления давно заваренного чая

Фото: 123RF/eanekrasov

Употребление давно заваренного чая может поддержать воспалительные процессы в организме и повысить риск развития онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

На поверхности давно заваренного чая часто образуется маслянистая пленка. Она является подтверждением того, что в напитке уже идут процессы брожения и окисления.

"Окисленные компоненты из состава такого напитка поддержат любой воспалительный процесс в организме, особенно когда он имеется в желудочно-кишечном тракте", – предупредила эксперт.

Грибная флора кратно размножается в старом чае, продуцируя афлатоксин. Этот токсин обладает проонкологическим действием.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

"В составе старого чая еще может быть гуанин, который оказывает негативное влияние на состояние нервной системы", – отметила диетолог.

Специалист посоветовала пить чай в течение получаса после заваривания, тогда он не нанесет вреда здоровью. "При этом правильно заваривать его не кипятком, а водой с температурой до 86 градусов", – добавила Королева.

Ранее россиян предупредили, что здоровью может навредить употребление воды из чайника с накипью. В составе последней присутствуют в основном соли кальция и магния. Насыщенная ими вода в большом количестве способна нагружать органы выведения. В частности, речь идет о почках. В результате в них могут образоваться камни.

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