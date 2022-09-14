Ученые заявили, что черный чай снижает риск смерти

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Употребление двух и более чашек черного чая ежедневно позволит снизить риск смерти от любой причины, сообщает портал Annals of Internal Medicine.

Напиток содержит антиоксиданты, необходимые для борьбы со свободными радикалами и воспалением.

Ученые из американского Национального института рака провели эксперимент с участием 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, в ходе которого они выявили связь между высоким употреблением черного чая и низким риском смерти.

"Большее потребление чая было связано с более низким риском смерти среди тех, кто выпивал две или более чашки в день, независимо от индивидуальных генетических особенностей", – отметили авторы.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с нарушением углеводного обмена не злоупотреблять чаем с медом из-за высокого содержания сахара в нем. По ее словам, употребление такого напитка может усугубить ситуацию.