Диетолог Соломатина: негативное влияние растворимого кофе сильно преувеличено

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru

Негативное влияние растворимого кофе на организм сильно преувеличено, так как качественный продукт не нанесет вреда человеку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Специалист объяснила, что во время производства данного кофе зерна вымачиваются и обрабатываются, а после их высушивают и превращают в порошок или гранулы. Несмотря на потерю ароматических и органолептических свойств, в растворимом напитке сохраняется кофеин, минералы, масла и органические кислоты.

Диетолог призвала отдавать предпочтение проверенным производителям, так как дешевый продукт часто содержит примеси, например цикорий, ячмень или красители. Кроме того, Соломатина призвала настороженно относиться к смесям "3 в 1", так как в них обычно содержится больше сахара и ароматизаторов, нежели кофе.

Однако она отметила удобство растворимого кофе в приготовлении. Эксперт посоветовала заваривать растворимый кофе холодной водой, так как такой напиток хорошо спасает от жары.

Эксперты ранее назвали идеальное время для употребления кофе. По словам нарколога Марата Сараева, в идеале кофе нужно выпить через 10–15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться. Он также предупредил, что пить кофе натощак нельзя, так как это может вызвать раздражение и повышение уровня кислотности в желудке.

