Нарколог Сараев назвал идеальное время для употребления кофе

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Кандидат медицинских наук, нарколог Марат Сараев назвал идеальное время для употребления кофе, сообщает "Радио 1".

Он предупредил, что пить кофе натощак нельзя, так как в нем есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка. Они могут вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке. По словам эксперта, в идеале кофе нужно выпить через 10–15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться.

Сараев напомнил, что кофе может как бодрить, так и усыплять. По его словам, бодрит непосредственно не кофеин, а ингредиенты, которые есть в кофейных зернах.

"Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом. Сам запах напитка, способ приготовления, эмоциональная подготовка человека к трудовому дню – это все в совокупности дает эмоциональную бодрость и заряд. Если у человека состояние напряженности, грусти, тяжести, то никакой кофе не поможет", – объяснил эксперт.

Ранее врач-хирург Марк Гадзиян рассказал, сколько в сутки необходимо употреблять воды, чтобы не было тромбов и риска развития мочекаменных заболеваний. Так, человек должен пить не менее 1 литра чистой воды в течение дня, не учитывая другие напитки.

