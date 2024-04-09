Терапевт Липилин рассказал, с какого возраста можно давать детям кофе

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Прежде чем давать детям кофе, необходимо обратить внимание на состав этого напитка и физиологические особенности ребенка. Об этом рассказал терапевт Артемий Липилин, сообщает "Вечерняя Москва".

Липилин объяснил, почему кофе бодрит. По словам эксперта, в зернах содержится вещество циклический аденозинмомнофсфат (цАМФ). Оно усиливает действие адреналина в организме человека.

Терапевт отметил, что после чашки кофе у человека учащается пульс и расширяются сосуды. Усиление эффектов адреналина в совокупности с расширением сосудов головного мозга приводит к повышению активности в коре головного мозга – возбуждению.

Прежде, чем дать кофе детям, следует учесть их возраст и массу тела. Малая доза кофеина может взбодрить ребенка так же как и взрослого, но с токсическими последствиями, подчеркнул Липилин.

Эксперт уточнил, что кора детей до 12–14 лет является "незрелой": очаги возбуждения могут распространяться на соседние области и образовывать новые очаги. Таким образом, вместо прилива бодрости ребенок получит нарушение сна и эмоциональную нестабильность. Потребление кофе у маленьких детей может привести к судорогам. Липилин посоветовал вводить напиток в рацион ребенка не раньше 12 лет. В более раннем возрасте это может привести к негативным последствиям.

Ранее физиолог Александра Созыкина рассказала об угрозе растворимого кофе. Компании, производящие этот напиток, используют самое дешевое сырье. Постоянное употребление растворимого кофе может привести к развитию гастрита, язвы, панкреатита и иных заболеваний.