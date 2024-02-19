Биолог заявил, что растворимый кофе может вызвать язву

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Растворимый кофе может вызывать язву. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на сотрудника университета по просвещению Александра Созыкина.

По словам эксперта, в составе напитка есть полезные антиоксиданты и другие вещества, но многие производители для снижения затрат используют низкосортные зерна. Кроме того, растворимый кофе часто дополняют усилителями вкуса и отдушками, а в продукте "три в одном" также содержатся сахар и ароматические добавки, уточнил Созыкин.

Он добавил, что регулярное употребление подобного кофе может также привести к панкреатиту, эрозивному гастриту, нарушениям работы желчного пузыря. Также в низкокачественном кофе незначительное количество кофеина, производители вместо него добавляют теобромин, вызывающий сонливость и отменяющий эффект бодрости, подчеркнул биолог.

Специалист порекомендовал искать оригинальный растворимый кофе на специализированных веб-ресурсах, так как существует много компаний, производящих опасный и вредный кофе, которому придается натуральный вкус.

Ранее ученые заявили, что кофеин, содержащийся в кофе, может ускорять обмен веществ, что способствует более быстрому расщеплению жировых клеток. По мнению исследователей, регулярное потребление кофе также способствует подавлению аппетита, что помогает контролировать прием пищи.

До этого врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что человек, у которого нет проблем со здоровьем, может выпить без вреда для организма до четырех-пяти чашек эспрессо в сутки.

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