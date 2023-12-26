Кардиолог рассказала, как определить безопасную дозу кофе

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Человек, у которого нет проблем со здоровьем, может выпить без вреда для организма до четырех-пяти чашек эспрессо в сутки. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук и врач-кардиолог Асият Хачирова.

Специалист уточнила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не нужно полностью исключать кофе из рациона, а лишь необходимо высчитать размер безопасной "дозы".

"Если вы после очередной чашки кофе чувствуете тревожность, тремор, сердцебиение, вас тошнит, то есть вам плохо объективно, значит, эта чашка была лишней", – объяснила кардиолог.

Хачирова указала на необходимость наблюдения за артериальным давлением во время употребления кофе. Если оно повышается, тогда врач рекомендует обратиться к кардиологу, поскольку такой сигнал может свидетельствовать о развитии гипертонии. В данном случае, как утверждает специалист, исключение из рациона кофе не поможет справиться с заболеванием.

Также кардиолог посоветовала людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не хотят ограничивать себя определенным количеством чашек кофе, обратить внимание на похожие по вкусу продукты. Например, уже существует кофе без кофеина под названием "декаф".

"Это обычный молотый кофе, из которого в процессе обработки убирают большую часть кофеина. По вкусу он очень похож на обычный кофе, практически один к одному, но при этом не имеет стимулирующего воздействия", – добавила Хачирова.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, как часто можно пить кофе без вреда для организма. Она считает, что суточная доза кофеина не должна превышать 100–200 миллиграммов.



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