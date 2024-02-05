Ученые заявили о способности кофеина бороться с лишним весом

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Ученые заявили, что кофеин, содержащийся в кофе, может ускорять обмен веществ, что способствует более быстрому расщеплению жировых клеток. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что это открытие может помочь тем, кто стремится похудеть или поддерживать вес на оптимальном уровне. По мнению исследователей, регулярное потребление кофе не только способствует сжиганию жира, но и подавлению аппетита, что помогает контролировать прием пищи.

Также напиток содержит антиоксиданты, которые могут защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Кроме того, указывается в материале, кофе может повысить энергию и улучшить физическую выносливость.

Однако ученые подчеркнули, что у потребления кофе есть ограничения. Чрезмерное количество напитка может вызвать нервозность, бессонницу и головную боль. В связи с этим рекомендуется выпивать в день не более 2–3 чашек.

В результате исследований ученые пришли к выводу, что кофе может быть полезным инструментом в борьбе с лишним весом, благодаря его способности ускорять обмен веществ и сжигать жир. Но, как и с любым другим продуктом, при употреблении важно соблюдать умеренность и меру, чтобы достичь необходимых результатов и поддерживать оптимальное здоровье.

Ранее шеф-бариста Евгений Ильин рассказал, какой кофе можно пить перед сном. По его словам, вечером лучше отдать предпочтение растворимому варианту, поскольку в нем содержится меньше кофеина. В качестве альтернативы можно заварить цикорий, добавил специалист.

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