Диетолог Русакова назвала добавки, которые усиливают пользу кофе

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Натуральный кофе из качественных зерен не только бодрит, но и помогает снизить риск развития онкологии. При этом некоторые добавки могут даже усилить его пользу, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова.

Ранее 37% опрошенных россиян заметили, что в осенне-зимний период пьют больше кофе. Они объясняют это тем, что напиток помогает легче перенести хандру и серость за окном. Кроме того, осенью и зимой света днем становится меньше и хочется больше спать.

По словам Русаковой, самым полезным считается натуральный кофе без добавок в виде сахара и сиропа. Можно употреблять его как с молоком, так и без. Главное, чтобы было качественное кофейное зерно.



Дарья Русакова врач-диетолог Растворимый кофе, конечно, не сравнится с натуральным, потому что только в последнем есть антиоксиданты, которые способствуют профилактике рака. Так что кофе полезен не только в качестве бодрящего, но и омолаживающего напитка.

"Растворимый кофе бывает разным. Но это чаще всего некачественный продукт, который могут фальсифицировать, подделывать", – предупредила эксперт.

По мнению Русаковой, натуральный кофе сам по себе обладает достаточно ярким вкусом, поэтому не требует обогащения. Тем не менее при желании можно добавить в него перец или корицу.

"Такие улучшающие кровообращение специи имеют антиоксидантные, витаминные свойства. Поэтому в качестве обогащающей добавки они могут быть. Но чаще перец и корицу добавляют просто для улучшения вкуса", – указала диетолог.

Если нет противопоказаний в виде гипервозбудимости нервной системы, учащенного пульса, проблем с сердечно-сосудистой системой, то ежедневно, желательно в первой половине дня, вполне можно пить до пяти чашек. Но можно ограничиться и одной, отметила Русакова.



Дарья Русакова врач-диетолог Кофе не рекомендуется пить беременным при определенных осложнениях, детям, людям с аритмией и нарушениями центральной нервной системы.

При проблемах с желудочно-кишечным трактом кофе в чистом виде тоже может плохо переноситься. Более щадящим вариантом будет напиток с молоком, заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили, что у некоторых людей после употребления кофе может развиться аллергическая реакция в виде высыпаний на коже, кашля, чихания, диареи и даже отека Квинке. Спровоцировать ее могут компоненты в составе напитка, в частности кофеин и хлорогеновая кислота. Но в целом аллергия на кофе встречается крайне редко.