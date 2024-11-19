Аналитики выяснили, что россияне больше пьют кофе осенью и зимой

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В осенний и зимний сезон россияне (37%) потребляют больше кофе, передает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Аналитики связывают подобную тенденцию с тем, что осенью и зимой днем света становится меньше и, соответственно, спать хочется больше. Тонизирующий эффект кофейного напитка позволяет перенести хандру и серость. Так, 31% опрошенных пьют кофе как минимум дважды в день, 18% – три раза или даже больше.

Согласно исследованию, большинство россиян (61%) предпочитают пить кофе дома. Среди них 31% предпочитают сублимированные сорта, 15% – капсульный кофе, а оставшиеся респонденты ценят напиток, заваренный в турке.

Также отмечается, что 52% россиян чаще всего пьют просто черный кофе. При этом с молоком предпочитают напиток 17% россиян, с растительным молоком – 7%, с сахаром или сиропами – 9%.

Кроме того, с кофе россияне часто едят конфеты и печенье (47%), бутерброды (28%), остальные же предпочитают кофе без всего.

При это аналитики отметили, что большинство опрошенных россиян (77%) равнодушно восприняли возможное повышение цен на кофе. По их мнению, повышение стоимости не окажется заметным настолько, чтобы заставить их отказаться от этого напитка.

Ранее сообщалось, что средняя цена на кофе выросла в столице в январе – сентябре на 7%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Как утверждают эксперты, кофейная инфляция выросла на 47% за пять лет, продажи штучно при этом увеличились на 38%.