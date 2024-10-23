Диетолог Соломатина предупредила о риске отека Квинке от кофе

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Кофе может спровоцировать аллергию у некоторых категорий людей, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, в напитке содержатся компоненты, которые способны вызвать негативную реакцию.



Елена Соломатина врач-диетолог Например, кофеин, хлорогеновая кислота, какие-то вкусовые добавки. У некоторых реакция возникает даже от самого запаха напитка. При аллергии на кофе могут быть высыпания на коже, кашель, чихание, диарея и даже отек Квинке.

Понять, вызвал ли именно кофе такое состояние, можно исключением его из рациона: если самочувствие улучшилось, значит, причина в нем. Тем не менее, по словам диетолога, в целом аллергия на кофе встречается крайне редко.

Ранее россиянам перечислили напитки, которые могут заменить кофе. Хорошей альтернативой станет мате, а также чаи на основе лемонграсса, родиолы розовой, лимонника, гуараны, мяты в составе с другими травами. Все они являются природными энергетиками и вызывают заряд бодрости.