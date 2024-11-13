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Американская певица Селена Гомес заявила, что ее раздражают люди, от которых пахнет кофе. Об этом артистка рассказала в интервью LADbible.

"Может быть, это потому, что я выросла в Нью-Йорке, но, знаете, когда ты садишься на поезд рано утром или очень поздно, бывает очень тесно. Все стоят близко друг к другу, и вы как бы чувствуете запах кофейного дыхания каждого. Для кого-то это здорово, но я всегда думала: "О Боже!" – поделилась Гомес.

Также девушка негативно относится к грубым и некультурным людям.

Ранее Гомес призналась, что не может спать в своей комнате из-за тревоги и ассоциации с "мрачными временами". Как рассказала исполнительница, спальня напоминает ей о периоде, когда она не хотела вставать с постели и переживала трудности с работой. Также Гомес заявила, что она очень тревожный человек и часто сталкивается с ситуациями, в которых необходимо быстро справиться с тревогой.