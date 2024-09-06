Американская певица Селена Гомес стала миллиардером

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Певица Селена Гомес официально стала миллиардером. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На данный момент состояние певицы оценивается в 1,3 миллиарда долларов. По данным источника, 32-летней артистке удалось войти в список миллиардеров благодаря собственному бренду косметики Rare Beauty Brands Inc.

Косметическая компания, открытая пять лет назад, сделала ее одной из самых молодых женщин США с десятизначным состоянием.

Ранее певица отреагировала на слухи о пластических операциях. Гомес обратила внимание на ролик в TikTok, в котором ассистентка пластического хирурга Марисса Баррионуэво обсуждала ее изменившуюся внешность. Девушка заявила, что никогда не прибегала к пластике, однако подтвердила, что колола ботокс.