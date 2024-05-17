Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером

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Сооснователь рок-группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом, чье состояние превысило 1 миллиард фунтов стерлингов (свыше 115 миллиардов рублей. – Прим. ред.). Артист вместе со своей супругой Нэнси Маккартни заняли 165-ю строчку в рейтинге богатейших жителей Соединенного Королевства. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Уточняется, что музыкант за год увеличил свое состояние на 50 миллионов фунтов (около 5,7 миллиарда рублей. – Прим. ред.) во время гастрольного турне Got Back, который включил в себя 35 концертов. Денежному росту также поспособствовали доходы от авторских прав и успех кавера на песню 1968 года Blackbird, представленного американской певицей Бейонсе.

По информации издания, первую строчку британского рейтинга сохранила семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуя с состоянием в 37,2 миллиарда фунтов (больше 4 триллионов рублей. – Прим. ред.). На втором месте расположился американский и британский бизнесмен Леонард Блаватник, состояние которого насчитывает 29,2 миллиарда фунтов (более 3,3 триллиона рублей. – Прим. ред.), а на третьем – бизнесмены Дэвид и Саймон Рубены с состоянием 24,98 миллиарда фунтов (2,8 триллиона рублей. – Прим. ред.).

Ранее сообщалось, что основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов признан Forbes богатейшим среди российских бизнесменов. По подсчетам экспертов, за последний год его состояние увеличилось на 8,1 миллиарда долларов – с 20,5 до 28,6 миллиарда. Алекперов за год поднялся на пять позиций и сейчас занимает первое место в рейтинге богатейших россиян.

В прошлом году лидером списка был основатель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко. Сейчас он занимает седьмое место, за год потеряв 4,1 миллиарда долларов, его состояние сейчас оценивается в 21,1 миллиарда.

