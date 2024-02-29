Бакальчук возглавила рейтинг Forbes богатейших женщин, самостоятельно заработавших капитал

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Гендиректор и основной владелец компании Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг Forbes богатейших женщин, которые самостоятельно заработали капитал. Первую строчку рейтинга она также занимала по итогам 2021 и 2022 годов. Об этом сообщается на сайте журнала.

По информации издания, ее капитал по итогам прошлого года оценивается в 7,2 миллиарда долларов. На втором месте оказалась акционер производителя детского питания "Прогресс" (торговая марка "Фрутоняня") и компании "Агроном-сад" Ольга Белявцева. Ее капитал оценили в 600 миллионов долларов. Третью строчку рейтинга заняла совладелица производителя сахара "Номинант" Светлана Демидова с капиталом 550 миллионов долларов.

Кроме того, указано в материале, в число самых богатых женщин, самостоятельно заработавших капитал, вошли гендиректор и акционер "ИНК-Капитал" Марина Седых (550 миллионов долларов), миноритарный совладелец группы "Меркурий ретейл холдинг" Елена Соболева (250 миллионов), главный советник председателя правления "Таиф" Гузелия Сафина (475 миллионов), зампред правления ПАО "Новатэк" Татьяна Кузнецова (450 миллионов), член совета директоров "Лукойла" Любовь Хоба (375 миллионов), председатель совета директоров мясокомбината "Павловская слобода" Раиса Демина (300 миллионов) и член совета директоров ПАО "Высочайший" (GV Gold) Наталия Опалева (250 миллионов).

Отмечается, что всего в рейтинг вошли 10 женщин. Журнал проводил оценку по стоимости принадлежащих каждой участнице активов.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" возглавила топ-30 самых дорогих российских интернет-компаний в рейтинге Forbes. В первую десятку также вошли Wildberries, Ozon, Avito, 1C, Лаборатория Касперского и другие.

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