Эксперты выяснили общие черты у сверхбогатых россиян

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Список 200 богатейших россиян преимущественно состоит из мужчин, однако в последние годы в него вошли и женщины. Об этом указывается в статье ученых центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светланы Мареевой и Екатерины Слободенюк "Сверхбогатые в России: состав и динамика группы", опубликованной в журнале "Мир России".

Публикация основана на анализе данных о богатейших гражданах России, которые с 2004 по 2021 год хотя бы один раз попадали в российский список Forbes. В 2011-м в этом перечне была лишь 1 женщина, или 0,5% от всех, но в 2021 году их стало 7, или 3,5%.

"Высокий гендерный дисбаланс сохраняется и является отличительной особенностью группы, но "золотые двери" в последние годы для женщин все же приоткрылись", – указали ученые.

Примерно 50% из этих женщин получили свое состояние благодаря самостоятельному построению бизнеса, а в остальных 50% предпринимательству предшествовало получение капитала от родственников – мужчин: в ходе развода или наследства.

Подчеркивается, что каждый год список обновляется всего на 10%, поэтому эта группа людей "стареет". Их средний возраст на 2021 год составляет уже 58 лет, а в 2011 году этот показатель равнялся 50 годам.

Другой отличительной особенностью сверхбогатых россиян является высокий уровень образования – высшее образование есть у 90% представителей, а у четверти есть второе высшее или ученая степень. Чаще всего их родители также высокообразованные и часто трудоустроены в науке, образовании, культуре, а также в сфере промышленности и топливно-энергетическом комплексе.

"Представителям группы свойственно скорее высокое социальное происхождение, однако данные для старшего поколения бизнесменов, преобладающих в составе группы, в этом отношении ограничены", – говорится в аннотации статьи.

Все чаще местами рождения и получения образования представители группы сдвигаются в сторону столиц – таких большинство, однако среди россиян старших возрастов все еще нет однородности по данному параметру. Треть из сверхбогатых граждан РФ родились в других населенных пунктах и странах.

Неоднородность также наблюдается в богатстве представителей списка. В 2011 году средний сверхбогатый гражданин РФ владел 2,5 миллиарда долларов. Однако суммой до 2 миллиардов обладали три четверти от списка 200. К 2021 году среднее значение выросло до 3,3 миллиарда долларов, но доля наименее богатых упала до 64%.

Ученые подчеркнули, что неоднородность наблюдается и в части достижения успеха. В списке из 200 россиян есть как начинавшие трудиться с высоких позиций, так и с низких. Чаще всего они делали свое состояние в сфере финансов, промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Однако эксперты выявили тенденцию, что в рейтинг стали чаще попадать россияне из сферы торговли, связи и IT. В 2004 году к сверхбогатым предпринимателям из IT принадлежали 6% списка, в 2011 их число упало до 2%, а к 2021 вновь выросло до 9%.

До этого около 35% опрошенных россиян заявили, что считают человека богатым, если он зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц. В 2022 году количество респондентов с аналогичным ответом было 26%. А 23% опрошенных признали, что считают богатыми людей с ежемесячным доходом 301–500 тысяч рублей.

По данным других исследователей, разница между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в России в 2023 году снизилась до минимума с 2019 года. Сейчас разница составляет 7,7 раза – 22,7 против 173,3 тысячи рублей.

В 2019 году этот показатель составлял 7,71, но из-за пандемии стал увеличиваться. Сейчас больше всего неравенство в доходах наблюдается в Москве, где зарплаты разнятся в 9,3 раза: 6,7 против 339,9 тысячи рублей.

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