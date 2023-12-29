Внучка основателя L'Oreal стала первой женщиной с состоянием в 100 миллиардов долларов

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Внучка основателя косметической компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире с состоянием в 100 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

В четверг, 28 декабря, ее состояние достигло 100,2 миллиарда долларов. Этому поспособствовали рекордно высокие цены на акции косметической компании, чью стоимость оценили в 268 миллиардов долларов.

Журналисты выяснили, что сейчас Майерс занимает пост зампреда компании и вместе со своими членами семьи владеет 35% акций L'Oreal. До этого журнал Forbes трижды признавал ее богатейшей женщиной мира.

По данным Bloomberg Billionaires Index рейтинг богатейших людей Земли возглавил американский предприниматель Илон Маск. Ему удалось увеличить свое состояние на 96,8 миллиарда долларов, до 234 миллиардов. Основатель компании Amazon Джефф Безос стал вторым в рейтинге самых богатых людей мира.

Ранее стало известно, что список 25 самых влиятельных женщин 2023 года возглавили американская актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также в рейтинг попали жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская, лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргес Мохаммади, а также директор по технологиям компании OpenAI и один из разработчиков ChatGPT Мира Мурати.

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