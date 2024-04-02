Основатель "Лукойла" возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

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Основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов признан Forbes богатейшим среди российских бизнесменов. По подсчетам экспертов, за последний год его состояние увеличилось на 8,1 миллиарда долларов – с 20,5 до 28,6 миллиарда. Об этом сообщается на сайте журнала.

Отмечается, что Алекперов за год поднялся на пять позиций и сейчас занимает первое место в рейтинге богатейших россиян. По данным Forbes, его состояние на 3,7 миллиарда долларов превышает предыдущий максимум (24,9 миллиарда), который был зафиксирован в 2021 году. В общемировом рейтинге миллиардеров основатель "Лукойла" занимает 59-е место.

В прошлом году лидером списка был основатель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко. Сейчас он занимает седьмое место, за год потеряв 4,1 миллиарда долларов, его состояние сейчас оценивается в 21,1 миллиарда.

На второй строчке обновленного рейтинга оказался председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, который в 2023 году занимал четвертое место. Его состояние в данный момент оценивается в 27,4 миллиарда долларов – на 5,8 миллиарда больше, чем в 2022 году.

Тройку российских миллиардеров замыкает, как и годом ранее, председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин. Сейчас у него 26,6 миллиарда долларов, что на 4,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.

По информации журнала, в настоящий момент в РФ 125 миллиардеров – на 15 больше, чем в прошлом году, и максимальный результат за всю историю рейтинга. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2021-м, когда Forbes насчитал в стране 123 миллиардера.

Кроме того, в новом списке оказались 19 человек, которые ранее в рейтинг миллиардеров не входили. Большинство из них заработали капитал в потребительском секторе.

Указывается, что суммарное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 14%, с 505 до 576,8 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что гендиректор и основной владелец компании Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг Forbes богатейших женщин, которые самостоятельно заработали капитал. Первую строчку списка она уже занимала по итогам 2021 и 2022 годов.