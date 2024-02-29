Двое российских бизнесменов из списка Forbes отказались от гражданства

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Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, входившие в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России" в 2017–2021 годах, отказались от российского гражданства, сообщает Forbes.

В 2020 году Forbes оценил состояние Баронова в 770 миллионов долларов, а Тимашева – в 680 миллионов. Основное их состояние пришлось на доход от продажи компании Veeam Software. Венчурный фонд из США Insight Partners отдал за нее пять миллиардов долларов.

Баронов уже давно живет в Швейцарии, а Тимашев – в США. Процедуру выхода из гражданства они завершили в российском посольстве на Кипре. У обоих бизнесменов осталось гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что предприниматель и миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства. Такое решение он принял еще в сентябре 2022 года. С того момента Анисимов приезжает в РФ по бизнес-визе. При этом миллиардер утверждает, что у него больше нет российских активов. Бизнесмен имеет гражданство Хорватии и Доминиканской Республики.

Ранее в МИД сообщили, что около 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в прошлом году. Директор консульского департамента Алексей Климов также отметил, что с января по сентябрь 2023 года в гражданство РФ за рубежом вступили 15,1 тысячи человек, из которых большинство – это дети, рожденные в смешанных браках.



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