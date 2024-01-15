Бывший владелец "Техносилы" отказался от российского гражданства

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Экс-владелец сети магазинов электроники "Техносила" Михаил Кокорич отказался от гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости.

"На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной", – сообщил он.

Предприниматель заявил, что принял данное решение из-за несогласия с политикой властей России.

В соцсети LinkedIn Кокорич выложил сертификат, который ему предоставили в посольстве, однако скрыл название государства, в дипломатическом представительстве которого он его получил.

Ранее в МИД сообщили, что порядка 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в 2023 году. Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов также отметил, что с января по сентябрь 2023 года в российское гражданство за рубежом вступили 15,1 тысячи человек, из которых подавляющее большинство – дети, рожденные в смешанных браках.