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13 декабря, 15:12

Происшествия

В Москве впервые вынесли решение о прекращении гражданства РФ за преступления

Фото: 123RF/enterfobay

В России впервые после вступления в силу нового закона вынесли решение о прекращении гражданства за совершение преступления, сообщает ТАСС.

Российские паспорта изъяли у двоих принятых в гражданство РФ приезжих за незаконный оборот наркотиков. По данным МВД, у одного из них обнаружили и изъяли 19 свертков с наркотиком, а у второго один сверток. Обоих мужчин привлекли к уголовной ответственности и осудили в соответствии с действующим законодательством.

Закон "О гражданстве РФ" вступил в силу 26 октября. Он ввел новый для законодательства институт прекращения гражданства России. Одним из оснований для прекращения российского гражданства служит совершение человеком преступлений, перечень которых указан в статье 24 упомянутого закона.

Перечень включает в себя несколько преступлений, предусмотренных статьями, связанными с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму проект, предусматривающий прекращение гражданства России в случае уклонения от службы в армии.

Уточнялось, что речь идет об уроженцах иностранных государств, которые получили российское гражданство. По словам парламентария, такие лица часто не хотят исполнять свой воинский долг перед государством.

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