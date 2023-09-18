В Госдуме рассказали, грозит ли неявка по электронной повестке в осенний призыв штрафом

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в этот осенний призыв неявка в военный комиссариат по электронной повестке не повлечет за собой получение штрафа. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что санкции в отношении граждан, которые уклоняются от явки в военкомат после получения электронной повестки, официально будут введены со следующего года.

"Основной способ оповещения традиционный – это бумажные повестки. Электронные – это дополнительный", – объяснил Картаполов.

В конце июля правительство РФ утвердило подготовленные Минобороны РФ изменения в положение "О призыве на военную службу", в него внесли новый порядок направления повесток россиянам с учетом цифровизации.

Отмечалось, что постановка на воинский учет или снятие с него будет проводиться без явки призывника в военный комиссариат. Вместо этого соответствующие данные будут внесены в реестр воинского учета и будут содержаться государственных информационных системах.

Также повестки будут вручаться призывникам тремя различными способами: в электронном виде через сайт госуслуг, лично в руки и через заказное письмо.

В апреле этого года в России приняли закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Им же был введен ряд ограничений для уклонистов. В частности, таким гражданам будет запрещено покидать страну.

Единый реестр воинского учета планировалось запустить к ближайшему осеннему призыву на службу в армию. Введение реестра в эксплуатацию будет проведено в три этапа, они продлятся до 2025 года.



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