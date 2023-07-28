Правительство РФ утвердило поправки об электронных повестках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правительство РФ утвердило подготовленные Минобороны РФ изменения в положение "О призыве на военную службу", в него внесли новый порядок направления повесток россиянам с учетом цифровизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Поправки предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что постановка на воинский учет или снятие с него будет проводиться без явки призывника в военный комиссариат. Вместо этого соответствующие данные будут внесены в реестр воинского учета и будут содержаться государственных информационных системах.

Согласно нововведениям, повестки будут вручаться жителям страны тремя способами: они смогут получить их в электронном виде, лично в руки или при помощи заказного письма.

В кабмине добавили, что сведения в реестре также можно изменить, если гражданин посетит военкомат или зайдет на портал госуслуг.

"Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично", – говорится в сообщении.

Также все повестки будут размещены в электронном реестре, россияне смогут изучить их в своих личных кабинетах на ресурсе. При направлении повестки призывнику он получит соответствующее уведомление на портале.

"О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста. Таким образом, с 1 января 2024 года возраст призыва на срочную военную службу в России составит от 18 до 30 лет.

В ходе голосования документ поддержали 159 сенаторов, один парламентарий воздержался. Документ был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Замглавы Минобороны РФ Николай Панков добавил, что поправка о призывном возрасте не затронет граждан, которым исполнилось или исполнится 27 лет в 2023 году – они автоматически будут направляться в запас.



Новости часа: комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о возрасте призыва