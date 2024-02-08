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08 февраля, 12:19

Политика

Миллиардер Анисимов отказался от гражданства РФ – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Предприниматель и миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства. Об этом пишет Forbes.

В статье говорится, что такое решение он принял еще в сентябре 2022 года. С того момента Анисимов приезжает в РФ по бизнес-визе. При этом миллиардер утверждает, что у него больше нет российских активов.

В материале уточняется, что бизнесмен имеет гражданство Хорватии и Доминиканской Республики.

Ранее в МИД сообщили, что около 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства в прошлом году. Директор консульского департамента Алексей Климов также отметил, что с января по сентябрь 2023 года в гражданство РФ за рубежом вступили 15,1 тысячи человек, из которых большинство – это дети, рожденные в смешанных браках.

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