Селена Гомес рассказала, что не может спать в своей комнате из-за тревоги

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Американская певица Селена Гомес призналась, что не может спать в своей комнате из-за тревоги и ассоциации с "мрачными временами", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

Как рассказала исполнительница, спальня напоминает ей о периоде, когда она не хотела вставать с постели и переживала трудности с работой. Также Гомес заявила, что она очень тревожный человек и часто сталкивается с ситуациями, в которых необходимо быстро справиться с тревогой.

"Я могу быть не в настроении, но каждый раз, когда я вижу кого-то, то заставляю себя улыбаться. Это всегда улучшает мой день, независимо от того, как я себя чувствую", – рассказала она.

Певица подчеркнула значимость людей, с которыми можно поделиться своими мыслями и чувствами. По ее мнению, хотя она и посещает психотерапевта, гораздо приятнее иметь рядом тех, кто готов выслушать и поддержать.

Ранее Гомес заявила, что не сможет родить детей из-за проблем со здоровьем. При этом она отметила, что все равно хочет стать матерью. Она рассматривает возможность усыновления ребенка или рождения детей с помощью суррогатной матери.

Помимо этого, певица стала одной из самых молодых женщин-миллиардеров США. В 32 года артистке удалось войти в список миллиардеров благодаря собственному бренду косметики Rare Beauty Brands Inc.