Селена Гомес заявила о невозможности родить детей из-за проблем со здоровьем

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Американская певица Селена Гомес заявила, что не сможет родить детей из-за проблем со здоровьем, передает издание Vanity Fair.

"Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить своих детей", – рассказала артистка.

По словам Гомес, у нее много медицинских проблем, из-за которых под угрозой могут оказаться ее жизнь и жизнь ребенка. Певица призналась, что эта ситуация долгое время подавляла ее.

При этом девушка отметила, что все равно хочет стать матерью. Сейчас Гомес рассматривает возможность усыновления ребенка или рождения детей с помощью суррогатной матери.

Ранее Гомес стала одной из самых молодых женщин-миллиардеров США. 32-летней артистке удалось войти в список миллиардеров благодаря собственному бренду косметики Rare Beauty Brands Inc.