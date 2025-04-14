Врач Арзамасцев порекомендовал пожилым есть петрушку ежедневно

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Петрушка богата витаминами С и К, которые крайне полезны для пожилых. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, любая зелень богата клетчаткой. Она содержит пищевые волокна, которые благотворно влияют на микробиоту кишечника, что улучшает пищеварение.

Также клетчатка снижает уровень холестерина, поступающего с пищей, и положительно влияет на перистальтику кишечника, ухудшающуюся с возрастом.

"Самая полезная зелень для пожилых – петрушка, богатая витаминами С и К", – отметил диетолог.

Он добавил, что витамин С участвует в важных биохимических реакциях и необходим для хорошей работы иммунитета.



(текучесть – Прим. ред.) крови, участвует в синтезе ее клеток и их обновлении. Это важно для людей в возрасте, у которых кровь становится либо слишком густой, либо, наоборот, кровотечения достаточно сложно остановить.

Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Витамин К улучшает реологические свойствакрови, участвует в синтезе ее клеток и их обновлении. Это важно для людей в возрасте, у которых кровь становится либо слишком густой, либо, наоборот, кровотечения достаточно сложно остановить.

Для поддержания здоровья специалист порекомендовал съедать по 15–40 граммов зелени в день. Однако при индивидуальной непереносимости или аллергии она противопоказана. Также ее не стоит употреблять во время обострения заболеваний ЖКТ: гастрите, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки и других.

Осторожным следует быть при патологиях желчного пузыря и его протоков. Если есть камни, зелень может спровоцировать их движение, уточнил диетолог.

Врач добавил, что консультация врача также нужна тем, кто принимает препараты для улучшения свертываемости крови, и пациентам, ранее не употреблявшим зелень.

Ранее врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина назвала два самых полезных десерта для пожилых: домашнее тирамису и овсяное печенье с черносливом. В них не так много сахара, как в остальных сладостях, а также содержатся ингредиенты, которые улучшают работу кишечника.

