Врач Арзамасцев перечислил самые опасные фрукты для пожилых

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Пожилым с определенными заболеваниями не следует употреблять сладкие, а также богатые клетчаткой и семечками фрукты. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

При наличии сахарного диабета или инсулинорезистентности эксперт порекомендовал убрать из рациона сладкие фрукты с высоким гликемическим индексом. К ним относятся хурма, бананы, виноград и манго.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом в виде гастрита или язвы, то лучше исключить твердые, богатые клетчаткой фрукты. Например, свежие зеленые яблоки. Клетчатка будет травмировать слизистую и вызовет обострение.

"У многих пожилых встречается дивертикулез – образование в стенке толстой кишки мешочкообразных выпячиваний. При такой проблеме со здоровьем рекомендуется ограничить фрукты, богатые семечками, чтобы ситуация не ухудшалась. В частности, киви", – отметил Арзамасцев.

Если указанные выше проблемы со здоровьем отсутствуют, то человеку в возрасте можно употреблять любые фрукты в количестве от 200 до 250 граммов в день, заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали продукты, от которых лучше отказаться в пожилом возрасте. Исключить из рациона следует красное мясо, алкоголь, сладкое и соленое. Вредными также считаются чипсы, снеки и кондитерские изделия. Они содержат трансжиры и приводят к ускоренному развитию атеросклероза.