Диетолог Русакова предупредила об опасных свойствах облепихи для пожилых

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Облепиху не рекомендуется есть пожилым, страдающим сахарным диабетом, а также если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Несмотря на то что облепиха улучшает иммунитет и стимулирует системы омоложения благодаря витамину E и омега-3 жирным кислотам, в некоторых случаях она может нанести вред.

"Ягода замедляет свертываемость крови и может влиять на метаболизм некоторых лекарственных препаратов. Поэтому ее употребление лучше обсудить с врачом", – указала диетолог.



Дарья Русакова врач-диетолог Нельзя есть облепиху при сахарном диабете, мочекаменной болезни, проблемах с желчным пузырем и поджелудочной железой.

Поскольку ягода достаточно кислая, ее также нельзя употреблять пожилым с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, добавила врач.

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