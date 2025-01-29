Ученые обнаружили в шиповнике вещество, разрушающее раковые клетки

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Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в шиповнике вещество, которое способно бороться с раковыми клетками при опухоли мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

При исследовании ягоды специалисты выявили более 45 соединений, которые можно использовать в медицине. Ученые нашли в шиповнике яцеозидин, который при наиболее частой и агрессивной форме рака (мультиформной глиобластоме) может разрушать злокачественные опухоли.

Также в ягоде выявили цирсилиол. Его можно будет применять против рака кожи, толстой кишки и остеосаркомы.

Для проведения исследования ученым потребовалось собрать на Камчатке образцы трех видов ягод: шиповника иглистого (Rosa acicularis), шиповника тупоушкового (Rosa amblyotis) и шиповника морщинистого (Rosa rugosa).

Специалисты применили углекислый газ в качестве растворителя. Он помог обнаружить все 283 химических соединения ягоды. 48 из них были обнаружены впервые, подчеркнула пресс-служба учреждения. При этом состав трех видов совпадал только на 22%.

"Результаты нашей работы можно будет использовать для эффективного получения биологически активных веществ, глубинного изучения свойств шиповника и получения новых лекарств", – обратил внимание соавтор статьи, доктор биологических наук, исполняющий обязанности директора передовой инженерной школы "Агробиотек" Кирилл Голохваст.

Между тем ученые Южного федерального университета обнаружили новый вид мух-горбаток, которые могут бороться с наносящими вред экосистемам и сельскому хозяйству муравьями.

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